«У нас на подходе Андреева»: в смене гражданства Касаткиной не увидели ничего страшного

Тренер Янчук: Касаткина не делает погоды в России, у нас на подходе Андреева

Заслуженный тренер Виктор Янчук заявил, что не видит ничего страшного в том, что российская теннисистка Дарья Касаткина решила сменить спортивное гражданство, потому что в России есть теннисистки, способные ее заменить. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Касаткина уже состоялась, ее лучшие достижения позади, и особой перспективы нет. Дарья не сделает особой погоды, потому что у нас на подходе Мирра Андреева, которая обошла ее по рейтингу, а также [Диана] Шнайдер», — отметил он.

О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта. Теперь российская теннисистка будет представлять Австралию.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее заслуженный тренер России заявил, что Касаткина никогда не была порядочным человеком.