Смену гражданства Касаткиной назвали грустной реальностью

Обладатель семи титулов ATP, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков признался, что ему грустно из-за того, что российская теннисистка Дарья Касаткина приняла решение сменить спортивное гражданство. Его слова приводит «РБК Спорт».

«Для меня это очень грустно, но скажем так, что это реальность сегодняшнего дня. Все-таки она всегда была россиянкой и защищала честь страны, и россияне за нее радовались. Ей, видите, получается ей удобно так. Ей могут сейчас и руку жать, в общем-то, все игроки», — заявил он.

О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта. Теперь российская теннисистка будет представлять Австралию.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее заслуженный тренер России заявил, что Касаткина никогда не была порядочным человеком.