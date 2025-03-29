Фанаты «Динамо» скандируют имя Александра Овечкина на матче РПЛ

Фанаты «Динамо» скандируют имя Александра Овечкина на матче с «Оренбургом»

Фанаты футбольного «Динамо» (Москва) скандируют имя хоккеиста «Вашингтона» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

Также болельщики вывесили баннер со словами: «Саша, мы с тобой, ждем рекорда».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча. Сейчас идет середина второго тайма, «Динамо» выигрывает со счетом 3:0.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Ранее сообщалось о том, что два свитера Овечкина продадут на аукционе.