Разгром «Локомотива» от «Крыльев Советов» назвали трагедией

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала трагедией разгром команды от самарских «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Я не ожидала такого поражения от «Локомотива». Трудно сказать, что происходит с командой. Это в любом случае трэш и трагедия для «Локомотива». Надо выбираться из этого, а не искать оправдания», — сказала Смородская.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась с результатом 5:1. Самарцы забили четыре безответных мяча уже в первом тайме: на 2-й минуте отличился Доминик Орос, на 4-й — Иван Сергеев. На 32-й минуте гол забил Иван Олейников, а на 40-й — Гленн Бейл. В начале второго тайма Сергеев оформил дубль на 49-й минуте, а на 62-й Бейл забил в свои ворота и установил окончательный счет.

Ранее экс-футболист «Локомотива» заявил, что клуб не теряет шансы на попадание в топ-3 РПЛ.