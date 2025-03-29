Экс-футболист «Локомотива» считает, что клуб не теряет шансы на попадание в топ-3 РПЛ

Экс-футболист Булыкин: «Локомотив» не теряет шансы на попадание в топ-3 РПЛ

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что клуб не теряет шансы на попадание в топ-3 Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на разгромное поражение от Крыльев Советов (1:5), передает «Советский спорт».

«Локомотив» не теряет надежды попасть в призовую тройку. Поражение очень обидное. Но не нужно зацикливаться на результате. Сейчас надо разобрать ошибки и продолжить биться в каждой игре», — сказал Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась с результатом 5:1. Самарцы забили четыре безответных мяча уже в первом тайме: на 2-й минуте отличился Доминик Орос, на 4-й — Иван Сергеев. На 32-й минуте гол забил Иван Олейников, а на 40-й — Гленн Бейл. В начале второго тайма Сергеев оформил дубль на 49-й минуте, а на 62-й Бейл забил в свои ворота и установил окончательный счет.

Ранее «Локомотив» извинился перед болельщиками за матч с «Крыльями Советов».