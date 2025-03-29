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«Вы меня позорите»: тренер «Крыльев Советов» накричал на своих футболистов перед игрой с «Локомотивом»

Тренер «Крыльев» Осинькин накричал на своих игроков перед игрой с «Локомотивом»
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин накричал на своих футболистов перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом», заявив футболистам, что они его позорят. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Тренер призвал футболистов к уважению себя лично. В итоге «Крылья Советов» победили со счетом 5:1.

Самарцы забили четыре безответных мяча уже в первом тайме: на 2-й минуте отличился Доминик Орос, на 4-й — Иван Сергеев. На 32-й минуте гол забил Иван Олейников, а на 40-й — Гленн Бейл. В начале второго тайма Сергеев оформил дубль на 49-й минуте, а на 62-й Бейл забил в свои ворота и установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» набрали 22 балла за 22 встречи и поднялись на десятое место. «Локомотив» отдаляется от тройки лидеров: у них осталось 40 очков после 22 игр. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 46 баллов.

Ранее российский тренер заявил, что поражение «Локомотива» не стало сенсацией.

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