«Насильно мил не будешь»: известный теннисист о смене Касаткиной спортивного гражданства

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном, 20-ти турниров АТР, финалист двух турниров «Большого шлема» и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух «шлемов» в миксте, в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал новость о том, что теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство с российского на австралийское.

«Я скажу, что это решение было неожиданно. Я, как и все, узнал об этом недавно. Это ее решение. Насильно мил не будешь. Это ее решение. Как можно к этому относиться?!» — сказал Ольховский.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева вылетела из топ-10 мирового рейтинга.