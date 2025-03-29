Товарищеские игры сборной России могут отменить в случае возвращения в Европу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что запланированные товарищеские матчи сборной России могут быть отменены, если национальная команда будет возвращена на международные турниры, передает «Чемпионат».

«Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнеры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся», — сказал Дюков.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В 2023 году Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять матчей против Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии, которые выиграла с общим счетом 26:0. В сумме в активе сборной России восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

6 июня россияне должны сыграть с Нигерией, на 10 июня запланирована игра с Белоруссией, 6 октября Россия должна встретиться с Ираном.

Ранее Валерий Карпин рассказал, что будет, если Россию пригласят на чемпионат мира.