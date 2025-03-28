Карпин рассказал, что будет, если Россию пригласят на чемпионат мира

Карпин: если нас пригласят на чемпионат мира, в команде ничего не изменится

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что подготовка команды не изменится в случае, если национальную команду пригласят на чемпионат мира. Его слова приводит «Советский спорт».

«Сейчас мы будем готовиться к Нигерии и к Беларуси. Вот сегодня говорят: «Вы приглашены на чемпионат мира». Ничего от этого в команде не изменится. Что может измениться, когда игроки в клубах?» — заявил Карпин.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В 2023 году Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять матчей против Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии, которые выиграла с общим счетом 26:0. В сумме в активе сборной России восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

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