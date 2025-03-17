17-летняя Андреева впервые в карьере вошла в топ-6 мирового рейтинга

17-летняя теннисистка Андреева стала шестой ракеткой мира после победы в США

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Андреева впервые в карьере поднялась на столь высокое место в рейтинге. Это стало возможным после того, как 16 марта она стала победительницей турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где в финале обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко. Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3.

Соболенко продолжает удерживать лидерство в мировом рейтинге. На втором месте идет полька Ига Швентек, замыкает тройку сильнейших американка Кори Гауфф. Также в топ-20 находится российские теннисистки Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13) и Екатерина Александрова (20).

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее премьер-министра Польши обвинили в глупом поведении из-за Андреевой.