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17-летняя Андреева впервые в карьере вошла в топ-6 мирового рейтинга

17-летняя теннисистка Андреева стала шестой ракеткой мира после победы в США
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Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Андреева впервые в карьере поднялась на столь высокое место в рейтинге. Это стало возможным после того, как 16 марта она стала победительницей турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где в финале обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко. Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3.

Соболенко продолжает удерживать лидерство в мировом рейтинге. На втором месте идет полька Ига Швентек, замыкает тройку сильнейших американка Кори Гауфф. Также в топ-20 находится российские теннисистки Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13) и Екатерина Александрова (20).

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

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