Сборная Бразилии по футболу уволила тренера

Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла решение уволить главного тренера национальной сборной Доривала Жуниора. Об этом сообщает UOL.

Источник утверждает, что официальное объявление состоится в ближайшие часы. Известно, что основной причиной увольнения стало разгромное поражение от Аргентины в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Этот результат вызвал серьезное недовольство в CBF.

62-летний специалист возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года, однако не смог показать хороший результат. В южноамериканском отборе Бразилия идет на четвертом месте с 21 баллом после 14 игр. Такая позиция может усложнить бразильцам выход на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист собирается приехать в Россию.