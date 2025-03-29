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Сборная Бразилии по футболу уволила тренера

Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии
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Joilson Marconne/CBF

Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла решение уволить главного тренера национальной сборной Доривала Жуниора. Об этом сообщает UOL.

Источник утверждает, что официальное объявление состоится в ближайшие часы. Известно, что основной причиной увольнения стало разгромное поражение от Аргентины в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Этот результат вызвал серьезное недовольство в CBF.

62-летний специалист возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года, однако не смог показать хороший результат. В южноамериканском отборе Бразилия идет на четвертом месте с 21 баллом после 14 игр. Такая позиция может усложнить бразильцам выход на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист собирается приехать в Россию.

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