Аргентина без Месси разгромила Бразилию в отборочном турнире к чемпионату мира

Аргентина разгромила Бразилию со счетом 4:1 в матче отбора к чемпионату мира

Сборная Аргентины по футболу разгромила национальную команду Бразилии в матче 14-го тура отборочного турнира в Южной Америке к чемпионату мира 2026 года.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Монументаль» в городе Буэнос-Айрес, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Уже на 4-й минуте первый мяч в этой встрече забил аргентинский нападающий Хулиан Альварес. На 12-й минуте хавбек Энцо Фернандес удвоил преимущество, а на 26-й расстояние сократил форвард бразильцев Матеус Кунья. На 37-й минуте полузащитник Алексис Макаллистер вернул разрыв в два мяча, а до разгромного счет довел Джулиано Симеоне на 71-й минуте.

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который на клубном уровне выступает за американский «Интер Майами», пропускает мартовские матчи команды из-за полученного повреждения.

В турнирной таблице южноамериканского отбора сборная Аргентины занимает первое место, набрав 31 очко. Коллектив Лионеля Скалони досрочно квалифицировался в финальную часть мундиаля. Бразилия идет четвертой с 21 баллом. Между ними располагаются сборные Эквадора (23) и Уругвая (21).

В следующем туре Аргентина сыграет в гостях с национальной командой Чили, а Бразилия — также на выезде с Эквадором. Обе встречи состоятся 4 июня.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист собирается приехать в Россию.