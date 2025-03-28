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37-летний Джокович вышел в финал теннисного турнира в США

Джокович обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Майами
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Edgar Su/Reuters

37-летний Новак Джокович, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в финал турнира категории 1000 в Майами.

В полуфинале серб одолел Григора Димитрова из Болгарии. Встреча, которая продолжалась 1 час 11 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:3.

Джокович сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника три подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В решающем матче Джокович сыграет с победителем пары Тейлор Фриц (США) — Якуб Меншик (Чехия).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее иностранной теннисистке предоставили охрану после преследования.

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