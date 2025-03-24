Иностранной теннисистке предоставили охрану после преследования

Польской теннисистке Иге Швентек была предоставлена дополнительная охрана после преследования со стороны неизвестного мужчины на турнире категории Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Об этом сообщает Sport.pl.

«Конструктивная критика – это одно, а угрозы, срыв тренировки и разжигание ненависти — абсолютно другое. Допускать такое нельзя», — заявили в команде теннисистки.

Во время одной из тренировок неизвестный начал расспрашивать Швентек о ее личной жизни, друзьях и семье. На следующий день теннисистка уже была в сопровождении дополнительной охраны.

25 марта Швентек в матче 1/8 финала сыграет против украинки Элины Свитолиной. 23-летняя польская теннисистка выигрывала турнир в Майами в 2022 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Швентек рассказала об инциденте во время матча с Миррой Андреевой.