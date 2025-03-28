Известного экс-футболиста «Зенита» пригласили на юбилей клуба

Агент бразильского экс-футболиста «Зенита» Халка Аказ Феллегер рассказал о том, что нападающего пригласили на празднование 100-летнего юбилея клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Зенит» в мае отметит столетний юбилей. Бразилец выступает за «Атлетико Минейро».

«Халк получил приглашение посетить столетие «Зенита». Пока он не может ответить, так как ему нужно проверить расписание матчей в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес», — заявил Феллегер.

38-летний Халк выступал за петербургский «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он сыграл 148 матчей, забил 77 мячей и сделал 59 результативных передач. В футболке «Зенита» он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Халк поздравил «Зенит» с десятым чемпионством.