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Экс-игрок пошутил насчет бывшего вратаря сборной России

Президент «Иртыша» Сычев: Гильерме увидел Омск и решил завершить карьеру
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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев, который сейчас является президентом омского «Иртыша» пошутил о том, что экс-голкипер сборной России Маринато Гильерме решил завершить карьеру, увидев Омск. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это конкретная история, вы можете у него спросить. Маринато должен был приехать в Омск, чтобы посмотреть на наши условия, но он решил завершить карьеру. Увидел Омск и решил закончить», — заявил Сычев.

Также он отметил, что рад за Гильерме, который стал руководителем вратарской программы в «Локомотиве».

«Он отдал огромное количество лет клубу и это очень правильный шаг со стороны руководства, что должны все болельщики сказать большое спасибо», — добавил экс-форвард.

Гильерме стал футболистом «Локомотива» в 2007 году. В составе красно-зеленых он провел 387 матчей, стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Также футболист бразильского происхождения выступал за сборную России с 2016 года. Он провел за национальную команду 19 матчей, пропустив 17 мячей. В 2018 году вместе со сборной России Гильерме дошел до 1/4 финала чемпионата мира.

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