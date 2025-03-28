Комментатора Шмурнова внесли в реестр иноагентов

Минюст России включил комментатора Александра Шмурнова в реестр иноагентов. Об этом сообщается на официальном сайте федерального органа.

«А.И. Шмурнов распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в заявлении.

Шмурнов в 1992 году был одним из ведущих программы «Гол» на канале «Останкино». С 2008 года он регулярно выступал со своими статьями в русской версии журнала SportWeek. С 2011 по 2014 год Шмурнов был главным редактором «Чемпионата». После он работал на телеканале «Матч ТВ». В феврале 2022 года он покинул канал и перебрался из России в Южную Америку, а после переехал во Францию.

Ранее он заявил, что хотел покинуть «Матч ТВ» еще раньше.

Ранее Шмурнов назвал преимущество Матвея Сафонова над Джанлуиджи Доннаруммой.