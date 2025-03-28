Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Состояние клуба РПЛ назвали шатким

Тренер Билялетдинов: у «Крыльев Советов» очень шаткое состояние
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что самарские «Крылья Советов» перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» находятся в не самом лучшем состоянии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Крыльев Советов» сейчас какое-то очень шаткое состояние. Потому что они выдали очень хорошую игру в Краснодаре. Были шансы победить. Но потом совсем тусклая игра, когда они проиграли «Акрону», — сказал Билялетдинов.

«Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Локомотивом» 28 марта.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38. На балл меньше имеет ЦСКА, который замыкает топ-6.

Ранее московский ЦСКА обвинили в плохой игровой дисциплине.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами