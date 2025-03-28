Дзюбе посоветовали красиво завершить карьеру

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба, анонсировавший уход из спорта в 2026 году, заслужил красиво завершить карьеру.

«Карьера у него хорошая, правда погулял он по многим командам, это не очень хорошо. Нужно стараться придерживаться одной команды, если ты хочешь, чтобы о тебе помнили. Вот он уйдет — и все, как будто бы не было нигде его. Главное его качество — отсутствие травм на протяжении карьеры. Играл чаще всего на ошибках противника, боролся, но красивой игры от него я не запомнил. Своим командам пользы приносил много, но заканчивать ему надо в этом году. Будет обидно, если его попросят уйти и скажут, что он больше не нужен. Обязательно завершить карьеру надо красиво», — заявил Пономарев.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх РПЛ.

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