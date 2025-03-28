У Дзюбы обнаружили двойную популярность

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба популярен как в спортивном мире, так и вне его.

По ее словам, футболист является одним из немногих, кому удалось заявить о себе не только на поле.

«У Дзюбы есть как футбольная история, так и нефутбольная, поэтому его популярность такая двойная. И спортивная, где он своей карьерой все доказал, помог сборной дойти до четвертьфинала ЧМ-2018, и вторая, где он обрел популярность в соцсетях. Это нормально, кто-то хочет быть ярким, узнаваемым и влиятельным. Не всегда игра является главным предметом того, что обсуждается — иногда складывается ощущение, что за счет скандалов футболисты становятся популярнее, дороже. При этом не всем это нужно — есть те, кто проявляют себя не хуже, но не стремятся к дополнительному вниманию», — заявила Журова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх РПЛ.

Ранее Артем Дзюба заявил, что не верит в то, что Александр Кержаков не следит за его рекордами.