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«Наполи» предсказали победу над «Миланом»

Экс-игрок «Локомотива» Сычев заявил, что «Наполи» обыграет «Милан»
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Марина Молдавская/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью odds.ru заявил, что «Наполи» в предстоящем матче против «Милана» будет в качестве фаворита.

По его словам, неаполитанский коллектив будет максимально настроен на победу, чтобы не отстать в чемпионской гонке за миланским «Интером».

«По турнирным раскладам «Милан» уже потерял шансы на попадание в топ-3. «Наполи» продолжает чемпионскую гонку и в трех очках от «Интера». Конте создал сбалансированную, боеспособную команду — я думаю, при своих болельщиках «Наполи» обязательно должен победить», — заявил Сычев.

Матч «Наполи» — «Милан» в 30-м туре чемпионата Италии пройдет в Неаполе 30 марта на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер». В турнирной таблице Серии А «нерадзурри» имеют 64 очка после 29 встреч.

Ранее игрок «Локомотива» не исключил чемпионства в 2025 году.

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