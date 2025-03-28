Игрок «Локомотива» не исключил чемпионства в 2025 году

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов в интервью odds.ru заявил, что его команда может выиграть Российскую премьер-лигу в этом сезоне.

По его словам, до конца турнира ситуация в таблице может еще несколько раз поменяться.

«Мы обыграли «Динамо», но до этого потеряли очки с Махачкалой. Не знаешь, как дальше пойдет. Понятно, мы будем стараться выигрывать все матчи, чтобы держаться близко к тройке или войти в нее. А, может, и вообще выиграть чемпионат. Все же можно быть. Нас со счетом не стоит сбрасывать», — заявил Сильянов.

В предстоящем туре «Локомотив» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов» — эта встреча состоится 28 марта. Начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38.

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