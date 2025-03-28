Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Локомотива» не исключил чемпионства в 2025 году

Защитник Сильянов призвал не исключать «Локомотив» из борьбы за чемпионство
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов в интервью odds.ru заявил, что его команда может выиграть Российскую премьер-лигу в этом сезоне.

По его словам, до конца турнира ситуация в таблице может еще несколько раз поменяться.

«Мы обыграли «Динамо», но до этого потеряли очки с Махачкалой. Не знаешь, как дальше пойдет. Понятно, мы будем стараться выигрывать все матчи, чтобы держаться близко к тройке или войти в нее. А, может, и вообще выиграть чемпионат. Все же можно быть. Нас со счетом не стоит сбрасывать», — заявил Сильянов.

В предстоящем туре «Локомотив» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов» — эта встреча состоится 28 марта. Начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38.

Ранее Александр Мостовой назвал фаворита матча «Ахмат» — «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами