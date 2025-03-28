Мостовой назвал фаворита матча «Ахмат» — «Спартак»

Мостовой считает, что «Спартак» не проиграет «Ахмату» в матче РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что московский «Спартак» не проиграет грозненскому «Ахмату» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) 30 марта, передает «Советский спорт».

«Москвичи были сильнее «Рубина», а в итоге потеряли очки в Казани. Думаю, что-то похожее и в этот раз. Но «Спартак» в любом случае фаворит. Думаю, будет либо минимальная победа подопечных Станковича, либо ничья», — сказал Мостовой.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38. На балл меньше имеет ЦСКА, который замыкает топ-6.

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Факелом», «Зенит» проведет матч с «Рубином», «Спартак» встретится с «Ахматом». ЦСКА сразится с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» — с «Крыльями Советов».

Ранее Мостовому предлагали стать тренером во Второй лиге.