Конор Макгрегор: мое сердце обливается кровью за Ирландию

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что его сердце обливается кровью за Ирландию, передает Give Me Sport.

«Я был в Белом доме, а мое сердце обливается кровью за мою страну. Там очень многое происходит. Я рад тому, что уже сделал. Но есть кое-что еще, о чем я думаю прямо сейчас», — сказал Макгрегор.

Макгрегор планирует принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее в России предсказали Макгрегору кресло президента Ирландии.