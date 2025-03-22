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В России предсказали Макгрегору кресло президента Ирландии

Экс-боксер Брудов заявил, что Макгрегор способен выиграть президентские выборы
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Global Look Press

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Валерий Брудов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор имеет реальные шансы выиграть президентские выборы в Ирландии.

«В мире нет ничего невозможного, это вполне реально. Макгрегор — очень популярная личность, наверное, самая популярная в Ирландии. Самый главный вопрос — что на этот счет думают его соотечественники, поверят ли они сами в такую возможность, захотят ли отдать свой голос за него. В плане узнаваемости, опять же, у него нет конкуренции», — заявил Брудов.

Макгрегор планирует принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее российский чемпион UFC принял дату следующего поединка.

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