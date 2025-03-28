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Верховный суд Швейцарии рассказал, подавала ли Валиева новую апелляцию

Верховный суд Швейцарии рассказал, что Валиева не подавала новую апелляцию
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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка не подавала новую апелляцию. Об этом РИА Новости рассказали в Верховном суде Швейцарии.

«Сообщаем вам, что это та же самая апелляция, которая была зарегистрирована 17 декабря 2024 года», — сказали в Верховном суде Швейцарии.

27 марта сообщалось, что адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос, сможет ли Валиева вернуться в спорт.

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