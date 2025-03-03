Тарасова ответила на вопрос, сможет ли Валиева вернуться в спорт

Татьяна Тарасова: сейчас Валиева думает, что будет делать дальше

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Камила Валиева думает, что будет делать дальше, передает Sport24.

«Я не задумывалась о том, что Валиева может стать тренером. Сейчас ее жизнь складывается так, что она думает, что будет делать дальше», — сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

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