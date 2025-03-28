Овечкин вернул команду на лед, чтобы поприветствовать вратаря соперника

Овечкин вернул команду на лед, чтобы поприветствовать вратаря «Миннесоты» Флери

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин после проигранного матча «Миннесоте» вернул команду на лед, чтобы поприветствовать голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флери.

Хоккеисты «Вашингтона» собирались уходить в раздевалку, когда Овечкин подозвал партнеров по команде. Вратарь «Миннесоты» завершит карьеру после сезона-2024/25. Это была последняя встреча команды в текущем регулярном сезоне.

Встреча завершилась со счетом 2:4.

В составе победителей точными бросками отметились Мэтт Болди и Джон Меррилл, а также Фредерик Годро, который оформил дубль. За «Вашингтон» отличились Мэтт Рой и Брэндон Дьюхейм. Овечкин очков не набрал.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 103 очка. «Миннесота» идет на седьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 87 баллов.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Ранее Овечкин записал видеообращение к московскому «Динамо».