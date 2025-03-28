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Овечкин вернул команду на лед, чтобы поприветствовать вратаря соперника

Овечкин вернул команду на лед, чтобы поприветствовать вратаря «Миннесоты» Флери
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин после проигранного матча «Миннесоте» вернул команду на лед, чтобы поприветствовать голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флери.

Хоккеисты «Вашингтона» собирались уходить в раздевалку, когда Овечкин подозвал партнеров по команде. Вратарь «Миннесоты» завершит карьеру после сезона-2024/25. Это была последняя встреча команды в текущем регулярном сезоне.

Встреча завершилась со счетом 2:4.

В составе победителей точными бросками отметились Мэтт Болди и Джон Меррилл, а также Фредерик Годро, который оформил дубль. За «Вашингтон» отличились Мэтт Рой и Брэндон Дьюхейм. Овечкин очков не набрал.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 103 очка. «Миннесота» идет на седьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 87 баллов.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Ранее Овечкин записал видеообращение к московскому «Динамо».

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