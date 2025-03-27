Овечкин записал видеообращение к «Динамо» перед серией плей-офф против СКА

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал в своем Telegram-канале удачи московскому «Динамо» перед первым раундом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА.

«Хочу пожелать удачи московскому «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина. Первый раунд будет тяжелый — мы будем играть против СКА. Давайте, мужики, собранно, уверенно, друг за друга», — сказал Овечкин в видео.

Первый матч серии против СКА состоится 27 марта.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Ранее в «Вашингтоне» оценили погоню Овечкина за Гретцки.