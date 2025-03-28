Судмедэксперты опровергли первоначальные выводы о смерти Марадоны

Судмедэксперты выяснили на вскрытии, что смерть Марадоны не наступила внезапно

Смерть легенды футбола Диего Марадоны не наступила внезапно, как считалось ранее. Об этом сообщает газета аргентинская газета La Nacion со ссылкой на показания судмедэксперта Карлоса Маурисио Кассинелли.

«Жидкость во внутренних органах накапливалась в течение нескольких дней. Состояние Марадоны было достаточно прогнозируемым. Речь не идет о внезапной и непредвиденной смерти», — считает Кассинелли.

В частности, вскрытие показало, что сердце Марадоны на момент смерти весило в два раза больше нормы, и эту аномалию должны были заметить медики, которые обеспечивали уход за пожилым экс-футболистом на дому. По мнению Кассинелли, уход за Марадоной должен был быть более тщательным, а лучше всего было заранее госпитализировать его.

Также на слушаниях в Аргентине по делу о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны первые свидетели поделились своими впечатлениями от увиденного, включая состояние тела спортсмена и условия последних дней его жизни — полицейские, прибывшие на вызов, рассказали, что были удивлены, увидев легенду футбола мертвым.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

С 1984 по 1991 год аргентинец играл в «Наполи», в составе которого становился двукратным чемпионом Италии.

Также он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». На чемпионате мира 2010 года в качестве тренера он довел Аргентину до 1/4 финала.

Ранее медиков обвинили в бездействии и жестоком обращении с 60-летним футболистом.