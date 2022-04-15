Беспрецедентная халатность: врачам Марадоны грозит 25 лет тюрьмы

Свечи и фото Диего Марадоны у стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе, 25 ноября 2020 года

В деле о смерти аргентинского нападающего Диего Марадоны появились новые подробности. Прокуратура требует назначить восьми медикам длительное тюремное наказание за бездействие и жестокое обращение с 60-летним экс-футболистом, которое привело к его трагической гибели в ноябре 2020 года. Если вина врачей будет доказана, суд может назначить им наказание до 25 лет лишения свободы.

Прокуратура выдвинула обвинение и предложила суду назначить наказание в виде лишения свободы восьми медикам, которые занимались лечением легендарного аргентинского нападающего Диего Армандо Марадоны, сообщает AFP.

Новые обстоятельства дела о смерти экс-игрока «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз» в ноябре 2020 года открылись в ходе расследования, которое выявило беспрецедентную халатность со стороны лечащего персонала, вылившееся в «череду импровизаций, недочетов и неверных решений».

По заявлению аргентинской прокуратуры, написанном в заключении, Марадона оказался беззащитным, а бездействие вкупе с жестоким обращением поставили пострадавшего в ситуацию, когда он был предоставлен сам себе. Обвинение назвало «возмутительным» факт лечения Марадоны на дому вместо госпитализации.

Врачей могут привлечь к уголовной ответственности за убийство с dolus eventualis (непрямым умыслом. — «Газета.Ru»), когда виновный относится халатно, понимая при этом, что подобное поведение повлечет смерть человека.

В списке обвиняемых фигурируют имена нейрохирурга и семейного врача Леопольдо Луке, психиатра Агустины Косачов и психолога Карлоса Диаса. Если суд признает медиков виновными, им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от восьми до 25 лет.

Диего Армандо Марадона умер 25 ноября 2020 года. 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.

Адвокат Матиас Морла, личный юрист Марадоны, подтвердил в ходе судебного разбирательства выводы следствия.

«Было сделано много ошибок, потому что Диего умер, они накачивали и накачивали беднягу до тех пор, пока у него не взорвалось сердце», — приводит слова Морлы ТАСС.

Адвокат отметил, что после операции, которую Марадоне провели за три недели до смерти, врачи рекомендовали оставить его в больнице под присмотром медперсонала, однако родственники экс-футболиста перевезли его в арендованный дом в пригороде Буэнос-Айреса.

«Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице», — сказал адвокат.

25 ноября 2020 года, в день смерти, Диего Марадона проснулся, сообщил о плохом самочувствии, ушел спать и умер. По данным медицинской комиссии, опубликованным мировыми СМИ, аргентинский футболист скончался 25 ноября, между 4:00 и 6:00, во сне.

Однако медики, прибывшие на вызов в тот день, зафиксировали смерть позднее — в 13:15, проводя до этого на протяжении 45 минут реанимационные мероприятия. Перед похоронами врачи извлекли сердце из тела бывшего спортсмена.

«Сердце Марадоны весило полкилограмма, оно было очень большим. Обычно сердце весит 300 граммов. Пускай он и был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, тут причина была не только в этом. Дело было в сердечной недостаточности», — сказал писатель и журналист Нельсон Кастро в интервью Marca.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На мундиале 1990 года форвард стал серебряным призером соревнований, проиграв в финале сборной ФРГ — 2:4.