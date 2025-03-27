Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» обыграло СКА в первом матче серии плей-офф КХЛ

«Динамо» со счетом 3:1 обыграло СКА в первом матче серии плей-офф КХЛ
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Московское «Динамо» на своем льду обыграло петербургский СКА в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В первом периоде игрок «Динамо» Дилан Сикура. До перерыва Захар Бардаков восстановил равновесие в счете, но через три минуты Захар Бардаков вновь вывел «Динамо» вперед. В третьем периоде Никита Гусев установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» повело в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч состоится в Москве 29 марта.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России ИИХФ приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее челябинский «Трактор» сенсационно проиграл владивостокскому «Адмиралу» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами