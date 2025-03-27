«Динамо» обыграло СКА в первом матче серии плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» на своем льду обыграло петербургский СКА в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В первом периоде игрок «Динамо» Дилан Сикура. До перерыва Захар Бардаков восстановил равновесие в счете, но через три минуты Захар Бардаков вновь вывел «Динамо» вперед. В третьем периоде Никита Гусев установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» повело в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч состоится в Москве 29 марта.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России ИИХФ приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее челябинский «Трактор» сенсационно проиграл владивостокскому «Адмиралу» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.