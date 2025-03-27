«Трактор» сенсационно проиграл «Адмиралу» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» уступил владивостокскому «Адмиралу» в стартовом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Челябинске, завершилась со счетом 4:5.

В составе победителей точными бросками отметились Александр Шевченко, Шейн Принс, Егор Петухов, Даниил Гутик, Аркадий Шестаков. За «Трактор» шайбы забросили Чарльз Робинсон, Виталий Кравцов и Остап Сафин, который оформил дубль.

Второй матч серии до четырех побед состоится в Челябинске 29 марта.

В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» занял первое место, «Адмирал» закончил регулярный чемпионат на восьмой строчке.

Международная федерация хоккея ИИХФ весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России ИИХФ приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее московский ЦСКА на старте плей-офф КХЛ потерпел поражение от минского «Динамо».