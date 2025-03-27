После первого периода «Динамо» ведет 2:1. Динамичная, не то чтобы чистая, но очень интересная и насыщенная игра. Ждем, как будут развиваться события!
Тут же снова бело-голубые оказываются в большинстве — Кузнецов наказан за задержку соперника клюшкой.
За девять секунд до уравнивания составов хозяева вновь вышли вперед! Кудрявцев получил шайбу перед пятаком и мощно бросил в касание!
Гости сравнивают счет! Бардаков ворвался в чужую зону, сместился в центр и мощно бросил под перекладину!
Двое в одного вышли динамовцы, Ожиганов мог отдавать направо Кудрявцеву, но решил сам бросить из-за левого круга — неточно.
«Динамо» открывает счет! Секьюра подхватил шайбу в чужой зоне, выехал с защитником «на спине» к воротам и бросил в нижний угол мимо щитка Заврагина!
Уил выкатился на пятак и бросил — справляется Заврагин! Отодвигают игру от своих ворот бело-голубые.
«Динамо»:
Моторыгин, Подъяпольский;
Гусев — Уил — Сикьюра, Готовец — Ожиганов (К);
Комтуа — Пакетт (А) — Рашевский, Пыленков — Сизов;
Слепышев — Михеев — Джиошвили, Адамчук — Сергеев;
Кудрявцев — Ильенко (А) — Чернов, Кудашов, Римашевский.
СКА:
Заврагин, Мойсевич;
Зыков — Бардаков — Кузнецов (К), Юдин — Карпухин (А);
Толчинский — Воробьев — Хайруллин, Сапего — Зайцев;
Алистров — Григоренко (А) — Грицюк, Педан — Земченок;
Акользин — Короткий — Дедунов, Галенюк, Демидов.
Перед игрой к динамовцам обратился воспитанник бело-голубых Александр Овечкин: «Всем привет, Александр Овечкин на связи. Хочу пожелать удачи московскому «Динамо» в Кубке Гагарина. Первый раунд будет тяжелый. Будем играть против СКА. Давайте, мужики, собранно, уверенно, друг за друга, удачи! Обнимаю всех! Болеем!»