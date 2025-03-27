19:20

Перед игрой к динамовцам обратился воспитанник бело-голубых Александр Овечкин: «Всем привет, Александр Овечкин на связи. Хочу пожелать удачи московскому «Динамо» в Кубке Гагарина. Первый раунд будет тяжелый. Будем играть против СКА. Давайте, мужики, собранно, уверенно, друг за друга, удачи! Обнимаю всех! Болеем!»