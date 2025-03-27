Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

С напутствием от Овечкина: «Динамо» начинает серию против СКА. LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина-2025, 1/8 финала. «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург). 1-й матч. ОНЛАЙН

close
Алексей Филиппов/РИА Новости
Московское «Динамо» домашним матчем начинает серию 1/8 финала Кубка Гагарина против петербургского СКА. В преддверии игры с напутствием к бело-голубым обратился воспитанник клуба Александр Овечкин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
.
Стадион «»,
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'29

Численное преимущество получает «Динамо». На две минуты оштрафован Зайцев.

'27

Резко щелкнул Демидов — рядом со штангой пролетела шайба.

'26

Готовец от синей линии набросил к воротам — никого из партнеров на подхвате не оказалось.

'24

Адамчук заблокировал дальний бросок Педана.

'23

Контролируют шайбу хозяева и сохраняют высокий темп.

'22

Пакетт замыкал передачу Комтуа — Заврагин потащил!

'21

Хайруллин бросил из левого круга — точно в Моторыгина.

'21

Второй период!

Перерыв

После первого периода «Динамо» ведет 2:1. Динамичная, не то чтобы чистая, но очень интересная и насыщенная игра. Ждем, как будут развиваться события!

'20

Уил на пятаке бросал — Заврагин зафиксировал шайбу!

'19

Тут же снова бело-голубые оказываются в большинстве — Кузнецов наказан за задержку соперника клюшкой.

'18

За девять секунд до уравнивания составов хозяева вновь вышли вперед! Кудрявцев получил шайбу перед пятаком и мощно бросил в касание!

'18

ГОЛ!!!

'17

Большинство получает «Динамо». Акользин в центре зацепил Чернова и наказан малым штрафом.

'15

Гости сравнивают счет! Бардаков ворвался в чужую зону, сместился в центр и мощно бросил под перекладину!

'15

ГОЛ!!!

'14

А теперь у СКА удаление — Короткий наказан за толчок.

'13

Третье удаление у «Динамо» — Гусев выбил клюшку у Карпухина и будет отдыхать две минуты.

'13

Двое в одного вышли динамовцы, Ожиганов мог отдавать направо Кудрявцеву, но решил сам бросить из-за левого круга — неточно.

'12

Хайруллин замыкал на штанге передачу от Кузнецова, справляется Моторыгин!

'11

Грицюк потолкался с соперником на пятаке «Динамо», сдвинуты ворота.

'10

Ожиганов отправляется на скамейку штрафников за блокировку.

'10

«Динамо» открывает счет! Секьюра подхватил шайбу в чужой зоне, выехал с защитником «на спине» к воротам и бросил в нижний угол мимо щитка Заврагина!

'10

ГОЛ!!!

'9

Между тем, СКА чаще контролирует шайбу — в совокупности три минуты против полутора у «Динамо».

'8

Теперь уже динамовцы прописались в чужой зоне и активно бросают. Но остроты пока нет.

'6

Уил выкатился на пятак и бросил — справляется Заврагин! Отодвигают игру от своих ворот бело-голубые.

'6

Ожиганов на паузе бросил из правого круга — рядом со штангой.

'5

С трудом, но динамовцы отбились и не позволили соперникам реализовать большинство.

'3

И уже в дебюте матча хозяева остаются в меньшинстве: Адамчук получил две минуты за блокировку.

'3

Агрессивно играют гости, прессингуют и идут в отбор в чужой зоне.

'2

Толчинский нанес бросок в касание, но не попал в створ.

'1

Матч начался!

19:25

«Динамо»:

Моторыгин, Подъяпольский;

Гусев — Уил — Сикьюра, Готовец — Ожиганов (К);

Комтуа — Пакетт (А) — Рашевский, Пыленков — Сизов;

Слепышев — Михеев — Джиошвили, Адамчук — Сергеев;

Кудрявцев — Ильенко (А) — Чернов, Кудашов, Римашевский.

СКА:

Заврагин, Мойсевич;

Зыков — Бардаков — Кузнецов (К), Юдин — Карпухин (А);

Толчинский — Воробьев — Хайруллин, Сапего — Зайцев;

Алистров — Григоренко (А) — Грицюк, Педан — Земченок;

Акользин — Короткий — Дедунов, Галенюк, Демидов.

19:20

Перед игрой к динамовцам обратился воспитанник бело-голубых Александр Овечкин: «Всем привет, Александр Овечкин на связи. Хочу пожелать удачи московскому «Динамо» в Кубке Гагарина. Первый раунд будет тяжелый. Будем играть против СКА. Давайте, мужики, собранно, уверенно, друг за друга, удачи! Обнимаю всех! Болеем!»

19:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Динамо» и СКА.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Это прям ужас»: новый договор с США о ресурсах возмутил украинских депутатов
Железняк заявил, что новый договор Украины и США охватывает все ископаемые
Зеленский заявил о подготовке ВС РФ нового наступления. Военная операция, день 1128-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1128-й день
«Ты жмот, но веди себя прилично»: в России призвали лишить Депардье гражданства и имущества
Прокуратура запросила для актера Жерара Депардье полтора года условно
Путин заявил, что Россия никому не угрожала в Арктике
Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию к США
Мать арестована за издевательства над ребенком с помощью электрошокового ошейника
Участник делегации РФ в Эр-Рияде оценил риски размещения войск ЕС на Украине
Новости и материалы
Журналисты раскрыли личность бэк-вокалистки Меладзе
СК России завел уголовное дело после крушения батискафа в Египте
Путин напомнил, что у России самый большой ледокольный флот в мире
Карпин дал совет Мостовому
Бывший футболист объяснил проблемы Глушенкова в «Зените»
Путин: Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике
В России впервые представили лазерное антидроновое ружье
МИД Украины назвал ответственного за контроль над режимом прекращения огня
Путин дал оценку международному взаимодействию в Арктике
У российского футболиста украли кроссовки в самолете
Путин призвал обеспечить Сибири и Уралу железнодорожный выход к Арктике
Мобильный телефон задымился у школьника во время урока в российском городе
Путин назвал цель властей России в Арктике
Путин допустил совместную работу с Западом в Арктике
Путин высказался о присутствии российской армии в Арктике
В США книга вернулась в библиотеку спустя 51 год благодаря анонимному отправителю
Зеленский потребовал отправить на Украину готовых к войне европейских солдат
Ученые выяснили, как кальций мог повлиять на зарождение жизни
Все новости
Адаму Кадырову вручили еще одну награду
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного Superjet
«Брали деньги и отправляли под воду»: в Египте затонул батискаф с 45 россиянами на борту
Генконсульство подтвердило гибель пяти россиян при крушении батискафа в Хургаде
Цена на золото обновила исторический максимум
«Я бы не хотел умереть в тюрьме»: за что суд арестовал основателя «Русагро» Мошковича
Суд в Москве арестовал по делу о мошенничестве основателя «Русагро» Мошковича
7 лучших ролей Киры Найтли
Украина атакует Россию новыми дронами FP-1. Что о них известно?
Украинские войска начали использовать против России новые дроны FP-1
Дилеров хотят лишить заработка на автокредитах. Как это скажется на ценах?
НАС попросил ЦБ РФ урезать комиссии дилеров от кредитов на автомобили
Макадамия: что нужно знать про самый дорогой орех?
Чем полезен орех макадамия, кому его нельзя есть и сколько в нем калорий
«Больше не может выражать свои мысли»: Михаэль Шумахер потерял способность говорить
Журналист Горнер назвал печальным состояние Михаэля Шумахера
«С надеждой смотрим на Россию»: глава Гагаузии обратилась к Путину
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к Путину и Эрдогану за поддержкой
«Киностудия» — самый смешной сериал про Голливуд за многие годы. Как так получилось?
В сети вышел комедийный сериал про Голливуд «Киностудия» с Сетом Рогеном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами