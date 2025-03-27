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Экс-тренер сборной о сенсационном поражении «Трактора»: они не поняли, что начался плей-офф

Тренер Плющев объяснил проигрыш «Трактора» «Адмиралу» избытком уверенности
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Сенсационное домашнее поражение челябинского «Трактора» от дальневосточного «Адмирала» в первом раунде 1/8 финала Кубка Гагарина связано с излишней уверенностью игроков уральской команды. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» сделал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Это результат, который вышел за рамки прогнозов. Мне звонили и друзья, и специалисты, и говорили: «Мы в шоке, ничего не понимаем». Можно было проиграть, но пропустить пять шайб на своем льду — такого никто не предполагал. Что случилось, мне сложно сказать. Могу только предположить, что «Трактор» вышел слишком уверенным в своих силах и не понял, что уже идет плей-офф. А когда спохватился, было уже поздно», — сказал Плющев.

«Трактор», считавшийся фаворитом матча, на своем льду проиграл «Адмиралу» со счетом 4:5. Следующая игра между этими командами состоится так же в Челябинске, она пройдет в субботу, 29 марта, и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Трактор» стал лучшей командой Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 96 очков. «Адмирал» попал в розыгрыш Кубка Гагарина с восьмого места на Востоке, в активе команды было 69 баллов.

Ранее Плющев назвал причины победы «Динамо» над СКА.

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