Названы команды, которым не пойдет на пользу пауза в РПЛ

Бывший футболист и тренер Олег Терехин перечислил команды, которым не пойдет на пользу пауза в Российской премьер-лиги (РПЛ) на матчи национальных сборных. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне кажется, «Зениту» этот перерыв пойдет на пользу, потому что он совсем вяло выглядел до паузы. Может быть, Семак сможет что-то подправить в игре команды, и она перезагрузится. А вот «Спартаку» перерыв был совсем не нужен. Он был на ходу. Как и «Динамо», которое тоже неплохо выглядело. Да и ЦСКА можно сюда же отнести», — отметил он.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38. На балл меньше имеет ЦСКА, который замыкает топ-6.

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Факелом», «Зенит» проведет матч с «Рубином», «Спартак» встретится с «Ахматом». ЦСКА сразится с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» — с «Крыльями Советов».

Ранее была названа причина, по которой могут уволить Марцела Личку из «Динамо».