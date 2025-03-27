Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы команды, которым не пойдет на пользу пауза в РПЛ

Экс-игрок Терехин заявил, что «Зениту» пойдет на пользу пауза в РПЛ
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист и тренер Олег Терехин перечислил команды, которым не пойдет на пользу пауза в Российской премьер-лиги (РПЛ) на матчи национальных сборных. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне кажется, «Зениту» этот перерыв пойдет на пользу, потому что он совсем вяло выглядел до паузы. Может быть, Семак сможет что-то подправить в игре команды, и она перезагрузится. А вот «Спартаку» перерыв был совсем не нужен. Он был на ходу. Как и «Динамо», которое тоже неплохо выглядело. Да и ЦСКА можно сюда же отнести», — отметил он.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38. На балл меньше имеет ЦСКА, который замыкает топ-6.

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Факелом», «Зенит» проведет матч с «Рубином», «Спартак» встретится с «Ахматом». ЦСКА сразится с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» — с «Крыльями Советов».

Ранее была названа причина, по которой могут уволить Марцела Личку из «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами