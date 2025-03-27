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Бывший футболист объяснил проблемы Глушенкова в «Зените»

Экс-футболист Гладилин: Глушенков должен понимать, что «Зенит» – не «Локомотив»
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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Валерий Гладилин, во время своей карьеры выступавший за московские «Спартак» и «Локомотив», а также за олимпийскую сборную СССР, в комментарии «Газете.Ru» высказался о ситуации вокруг нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, в интервью намекнувшего на недовольство тактикой главного тренера клуба Сергея Семака и заявившего на контрасте, что получает удовольствие от игры в сборной России.

«Это его личный вопрос. Он, когда шел в «Зенит», должен был понимать, что это не «Локомотив» и конкуренция с бразильцами будет серьезная. А он игрок атаки, так что у него в конкурентах бразильские футболисты. Переиграть их не так просто – они умеют играть в футбол. Что он сейчас не лидер команды, это его проблемы. В сборной он забивает, но сборная играла не с такими сильными соперниками, как «Спартак», который на порядок выше них. В сборной комфортно, потому что против слабых команд. Пусть проявит себя, когда будет играть с сильными», — считает Гладилин.

На счету Глушенкова, перешедшего перед этим сезоном в «Зенит» из московского «Локомотива», восемь забитых мячей и две голевые передачи в 13 матчах РПЛ. При этом в весенней части сезона он не отметился результативными действиями в трех матчах чемпионата и игре Кубка России.

Ранее стало известно, почему ФИФА и УЕФА отстранили Россию.

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