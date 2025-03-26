Стало известно, почему ФИФА и УЕФА отстранили Россию

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой не из моральных побуждений после конфликта на Украине. Об этом пишет издание The Independent.

По информации источника, причиной отстранения послужил тот факт, что после начала СВО по меньшей мере 12 европейских ассоциаций отказались играть с Россией и ожидалось, что их число возрастет до 18. В число отказавшихся вошла Польша, с национальной сборной которой российская команда должна была провести матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022.

ФИФА мгновенно столкнулась с кризисом. Руководящий орган не смог бы провести свои встречи, которые должны были быть сыграны в ближайшее время.

Согласно правилам организаций, в случае отказа от игры страна, которая отказывается проводить матч, может быть дисквалифицирована. В этом случае УЕФА и ФИФА в конечном итоге должны были решить, выгнать ли 12 команд или только одну. Россия была отстранена по техническим причинам.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее появилась информация, что ФИФА начала процесс по возвращению России.