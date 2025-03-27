Карпин дал совет Мостовому

Карпин футболисту Мостовому: килограмма три сбросишь и будешь еще легче

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к футболисту национальной команды Андрею Мостовому в раздевалке после товарищеского матча с Замбией (5:0). Слова Карпина опубликовал YouTube-канал сборной России.

«Мост, готовиться надо к сборной. Не знаю, как в клубе, а к сборной надо готовиться. Килограмма три сбросишь и будешь еще легче. Может, что и забьешь. Будешь сухой и быстрый», — сказал Мостовой.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что сборная России идет на мировой рекорд.