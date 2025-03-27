Сборная России идет на мировой рекорд

Сборная России по футболу идет на мировой рекорд по продолжительности сухой серии среди сборных.

Подопечные Валерия Карпина не пропускают на протяжении 774 минут. Сборной России осталось провести 4,5 матча «на ноль», чтобы побить рекорд сборной Италии: в 2020-2021 итальянцы не пропускали 1168 минут.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин заявил, что будет замечательно сыграть с Ираном.