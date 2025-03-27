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ЦСКА на старте плей-офф КХЛ потерпел поражение от минского «Динамо»

ЦСКА со счетом 2:5 проиграл минскому «Динамо» на старте плей-офф КХЛ
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Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Московский ЦСКА в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл в Минске местному «Динамо» со счетом 2:5. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале игры преимущество было у армейцев, которые уже к 3-й минуте усилиями Дмитрия Саморукова и Павла Карнаухова повели в счете 2:0. Однако уже к концу первого периода Сергей Кузнецов и Сэм Энас восстановили равновесие. Во втором и третьем периодах в матче доминировали динамовцы. Шайбы у минчан забросили Егор Бориков и Александр Волков. ЦСКА безуспешно пытался оспорить гол Волкова. А в самом конце игры Волков забросил свою вторую шайбу, уже в пустые ворота армейцев, которые заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Второй матч плей-офф состоится 28 марта в Минске.

Ранее Ротенберг предложил вариант стадиона для проведения матча между КХЛ и НХЛ.

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