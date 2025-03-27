Иностранный футболист рассказал о желании главы УЕФА вернуть Россию на международные турниры

Экс-игрок московского «Динамо» Йован Танасиевич заявил, что глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин хочет вернуть Россию на международные футбольные турниры, передает «РБ Спорт».

«Я читал в наших газетах и знаю из футбольных кругов, что Чеферин настаивает на том, чтобы Россия быстрее возвращалась на международную арену. И не только сборная, но и клубы», — сказал Танасиевич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее итальянский тренер призвал футбольные власти вернуть Россию на международную арену.