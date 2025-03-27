Итальянский тренер призвал футбольные власти вернуть Россию на международную арену

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера призвал вернуть Россию на международные соревнования, передает «Матч ТВ».

«Что думают итальянцы, мне, в принципе, все равно. Уже пора бы принять это решение и вернуть Россию на мировую арену», — сказал Каррера.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) оценили вероятность возвращения России на международную арену.