«Похоже на тур рок-звезды»: в «Вашингтоне» оценили погоню Овечкина за Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон похвалил российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина за то, как он справляется с давлением в погоне за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сейчас это похоже на тур рок-звезды, но он справляется с этим очень спокойно. Я невероятно горжусь тем, как он выдерживает это давление, берет на себя этот груз в течение всего сезона, при этом оставаясь капитаном команды и заботясь о том, чтобы команда играла хорошо. Это круто», — заявил Уилсон.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Следующий матч «столичные» сыграют 18 марта с «Миннесотой Уайлд», стартовая сирена прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее погоню Овечкина за Гретцки связали с политикой.