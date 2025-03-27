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Американца Малинина назвали безоговорочным фаворитом чемпионата мира

Тренер Гербольдт: если Малинин сделает то, что умеет, вопросов не возникнет
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Raniero Corbelletti/Raniero Corbelletti/AFLO

Чемпионка России среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» заявила, что американский фигурист Илья Малинин является безоговорочным фаворитом проходящего в Бостоне чемпионата мира — 2026.

«Это не неожиданность, что Илья фаворит этих соревнований. В целом, и неважно, в какой стране или городе этот старт проходил бы. На сегодняшний день он считается фаворитом, лидером безоговорочным. Без разницы, с какими количеством четверных он будет кататься — с семью или с меньшим числом. Если он сделает то, что умеет, то вопросов не возникнет», — подчеркнула она.

Также Гербольдт поделилась размышлениями на тему того, смогут ли российские фигуристы приблизиться к подобному уровню.

«Я не раз отмечала в этом сезоне, что наши ребята очень сильно шагнули вперед в плане технической составляющей. Почти все наши фигуристы обладают почти всеми четверными прыжками в тренировочном процессе, абсолютно точно да. Насколько они смогут откатать такой контент в программе, тем более соревновательной, — пока возникают вопросы. Но я думаю, что ребята пробуют и понимают, что такой уровень нужен, чтобы создать реальную конкуренцию. Они думают о таком контенте точно», — заявила она.

Мужчины представят короткие программы на чемпионате мира 27 марта, начало — 18:05 по московскому времени. Малинин может исполнять четверной аксель, а в произвольный прокат он заявил семь четверных прыжков.

Ранее был назван фактор, из-за которого экс-россиянка Анастасия Губанова провалилась на ЧМ.

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