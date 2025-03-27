Назван фактор, из-за которого экс-россиянка Губанова провалилась на ЧМ

Чемпионка России среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» поделилась размышлением о неудачном прокате бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой, представляющей Грузию на чемпионате мира, и предположила, с чем это может быть связано.

«К сожалению, так бывает. Даже опытные спортсмены по необъяснимым и для себя, и для тренера причинам [срывают], не получается. Сейчас это тот самый случай — к сожалению, не получилось. Я думаю, что психологическая составляющая была основным фактором. Здесь может быть, что угодно, может, и давление, [с которым не справилась]. Может, была в отличной форме, это же предолимпийский сезон, и хотелось максимально повысить свой рейтинг, показать эту форму. Но вот так.

Желание бросить [программу] бывает у каждого спортсмена, как минимум, один раз в жизни, когда что-то не получается. Но на то мы и спортсмены, что мы должны находить в себе силы докатывать программу — с настроением, желанием и действиями, чтобы исправить после того, что не получилось. Спортсмен не имеет права дать волю таким эмоциям, когда хочется все бросить и выйти», — отметила Гербольдт.

Губанова в своей программе не сумела выполнить чисто ни один из трех прыжковых элементов и набрала за прокат 47,31 балла, что позволило ей занять 28-ю строчку. Спортсменка не смогла квалифицироваться в произвольную программу.

Губанова — уроженка Тольятти. В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила ей сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

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