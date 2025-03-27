«Никто ничего не ждет»: чемпионка России о выступлениях Самоделкиной

Чемпионка России среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» заявила, что пока рано делать выводы о выступлении бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, представляющей Казахстан, и призвала посмотреть на ее работу уже в следующем сезоне.

«Дебютный сезон он всегда такой — никто от тебя ничего не ждет, и ты сам перед собой глобальные цели не ставишь. Я думаю, на нее стоит посмотреть в следующем сезоне. Пока рано говорить о результатах сотрудничества с Рафаэлем Арутюняном, потому что, как правило, первый сезон у нового тренера — это больше наработки предыдущего наставника. А то, что они наработают вместе, будет видно уже как раз в следующем сезоне. В любом случае, это опытный грамотный тренер, поэтому чего-то плохого мы точно не увидим. Какие-то изменения в программе уже есть, каждый тренер имеет свою тактику и любовь к расставлению элементов в определенном порядке. Какие-то коррекции точно внесены, они заметны, но тандем их сотрудничества основной мы увидим в следующем сезоне», — отметила Гербольдт.

Она также высказалась на тему того, стоит ли ждать от Самоделкиной четверных прыжков в произвольной программе следующего сезона.

«Я всегда придерживалась и придерживаюсь того мнения, что для того, чтобы прыгать четверные, нужно изначально что-то сделать со своим телом. Все-таки, мне кажется, она крупновата для четверных прыжков на данный момент», — заявила она.

На чемпионате мира — 2025, который проходит в эти дни в Бостоне, Самоделкина набрала за короткий прокат 63,58 балла, стала 13-й и отобралась в произвольную программу.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. В ноябре она завоевала серебряную медаль на международном турнире в Эстонии.

Ранее был назван фигурист, которого чаще всего проверяли на допинг в 2025 году.