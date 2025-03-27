Названа причина, по которой могут уволить Личку из «Динамо»

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин выразил мнение, что главный тренер московской команды Марцел Личка будет уволен со своего поста в случае поражения от «Оренбурга» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Что касается результатов динамовцев после возобновления сезона, это проблемы тренера. Если команда потеряет очки с «Оренбургом», то Личка будет уволен. Марцел должен настраивать коллектив только на победу, другого выхода у него нет – пан или пропал», — заявил Заварзин.

Поединок между «Динамо» и «Оренбургом» состоится 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице «Динамо» под руководством Лички идет на пятой строчке, набрав 39 баллов и отставая на семь очков от лидирующего «Краснодара». «Оренбург» — аусайдер РПЛ, команда занимает последнее место, имея в активе 11 баллов.

46-летний специалист возглавил «Динамо» в июне 2023 года и заключил контракт на один сезон с возможностью продления еще на два года. До этого он тренировал «Оренбург» — с 2020 года.

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