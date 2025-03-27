Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, по которой могут уволить Личку из «Динамо»

Тренеру «Динамо» Личке предсказали увольнение в случае поражения от «Оренбурга»
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин выразил мнение, что главный тренер московской команды Марцел Личка будет уволен со своего поста в случае поражения от «Оренбурга» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Что касается результатов динамовцев после возобновления сезона, это проблемы тренера. Если команда потеряет очки с «Оренбургом», то Личка будет уволен. Марцел должен настраивать коллектив только на победу, другого выхода у него нет – пан или пропал», — заявил Заварзин.

Поединок между «Динамо» и «Оренбургом» состоится 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице «Динамо» под руководством Лички идет на пятой строчке, набрав 39 баллов и отставая на семь очков от лидирующего «Краснодара». «Оренбург» — аусайдер РПЛ, команда занимает последнее место, имея в активе 11 баллов.

46-летний специалист возглавил «Динамо» в июне 2023 года и заключил контракт на один сезон с возможностью продления еще на два года. До этого он тренировал «Оренбург» — с 2020 года.

Ранее стало известно, почему «Спартаку» засчитали победный гол в матче с «Зенитом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами