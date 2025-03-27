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Карпин рассказал о детской мечте, которая была связана со сборной России

Карпин вспомнил о детской мечте, связанной со сборной России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей детской мечте, связанной с выступлением в национальной команде. Его слова приводит «Советский спорт».

«В детстве, когда мне было 8-9 лет, цели не было, была мечта, причём мне это напомнила, когда я в первый раз попал в сборную России, моя мама. Я даже сам этого не помнил: когда мне было 9 лет, я сказал: «Мама, я буду играть в сборной и буду играть за «Торпедо» Москва», — рассказал Карпин.

Специалист — автор первого гола в постсоветской истории сборной России. Он выступал за национальную команду с 1992 по 2003 год.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин высказался о своем будущем.

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