«Тему закрыл»: Карпин высказался о своем будущем

Тренер Карпин заявил, что не планирует совмещать посты в сборной России и клубе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что пока не готов рассматривать вариант совмещенной работы и вновь возглавить какой-нибудь клуб.

«Сегодня я для себя тему с совмещением закрыл. Что будет через два месяца, не знаю. Вернут нас летом в официальные матчи, тема закроется. Не вернут, захочется мне поработать в клубе снова, тема откроется. Но на сегодня она закрыта», — заявил специалист.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров с 2022 года.

Ранее Карпин признался, зачем вызвали Артема Дзюбу в сборную России.